女星Apple(黃暐婷)自節目《我愛黑澀會》出道，2023年12月宣布和牙醫師男友趙國翔結婚並懷孕的消息，上個月11日順利誕下兒子「八寶」，近日她也陸續送出彌月禮盒给親友，其中包含先前捲入MeToo風波的男星陳建州(黑人)，而他也在IG限時動態曬出彌月禮盒照片，並祝Apple兒子快樂長大。

陳建州今（13）日在IG限時動態曬出Apple送給他的彌月禮盒，可以看到禮盒外觀是Apple和老公一起抱著兒子躺在大型八寶粥裝飾上的照片，和他的小名「八寶」呼應，陳建州送上祝福表示：「一切平安健康，快樂長大」，並標記Apple和老公趙國翔的IG帳號。

Apple送出兒子「八寶」彌月禮盒。（圖／appleweiting IG）

之後，Apple轉發陳建州限動貼文，透露彌月禮盒是香蕉巧克力波士頓派，希望陳建州和范瑋琪的雙胞胎兒子飛飛、翔翔會喜歡，也提到等兒子長大後再去找哥哥們玩，附上愛心和嬰兒的表情符號，足以看出兩家人交情還不錯。

事實上，Apple過去曾和其他黑澀會美眉一起上節目《康熙來了》，當時一群美眉都表示Apple是陳建州最疼的一個，有點像是掌上明珠的感覺，以至於當陳建州被女星大牙(周宜霈)指控性騷時，Apple曾被網友影射曾和對方是「X友」關係，對此，Apple嚴正否認，強調：「在共事期間黑哥身為前輩，確實很照顧後輩的我，但絕無踰矩，沒有任何不正常的男女關係」。