銜接台74線的「國道1號大雅系統交流道」13日下午5時正式通車，行政院長陳建仁等人中午出席通車典禮，而2026台中市長熱門人選藍委江啟臣、楊瓊瓔和綠委蔡其昌、何欣純齊聚，被視為選舉前哨戰。對於是否參選市長？4人反應不盡相同，不過對工程通車都表示，是大家共同努力的結果。

地方期待14年的「國道1號大雅系統交流道」於2019年獲中央核定62.6億元經費開工，歷經4年多終於完工，13日下午5點正式通車，盼紓解交通壅塞困擾。除陳建仁等南下出席典禮，台中7位立委江啟臣、楊瓊瓔、蔡其昌、何欣純、羅廷瑋、黃健豪與顏寬恒皆出席，前4名外界猜測角逐2026台中市長的熱門人選齊聚，也讓活動被視為選舉前哨戰。

江啟臣表示，政黨輪替是民主常態，建設還是要一棒一棒做，這項工程不分地方、中央，橫跨不同黨派政府，都是為了民眾福祉及交通便利努力，這是民眾的期待，應以民為本。媒體追問2026參選台中市長議題，江更開玩笑要羅廷瑋宣布選市長，未正面回應。

楊瓊瓔說，該工程歷經14年、3屆市長和5任行政院長終於完成，這是最好的典範，人民需要的不分藍綠白團結建設，期勉新行政院長和新國會力量都能全力支持台中建設。是否將工程列為選台中市長政績？楊表示，地方建設是藍綠白一起努力，為民眾所需和地方建設加油。

何欣純說，感謝前行政院長蘇貞昌大力支持、拍板定案，並用效率和安全方式施作順利完工，特別感謝前立委張廖萬堅不斷督促，地方都很高興。她並說，不管有沒有要選市長，這項重大建設大家都樂觀其成。不分黨派，無論議員、立委和行政院，這是屬於大家功勞，台中交通還有捷運系統、高速及快速公路路網等可以更好，她會持續推動。

蔡其昌則表示，將通車典禮視為市長前哨戰「想太多啦！」只要過程有參與的人，都懷著感恩的心情而來。台中市民需要能幫台中解決問題，讓市民安居樂業的市長，只要願意付出、服務的人都可能是人選。