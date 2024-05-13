從日本來台展店的唐吉訶德是許多民眾逛街的熱門選擇，不過近日有民眾到唐吉訶德西門店消費TENGA扭蛋機時，花了10幾顆扭蛋才發現根本沒大獎。今（13）日有消保官到場稽查，而和唐吉訶德合作的扭蛋機廠商TENGA也發出聲明，雙方決議所有消費者全數都能拿到最大獎。

一位張姓男子近日和友人前往唐吉訶德西門店逛街時，在沒抽出大獎的TENGA扭蛋機轉了3、4次小獎，之後他們先行離開，最後再度重回扭蛋機轉完剩下6顆扭蛋，沒想到最後店員才從獎品櫃找出大獎扭蛋，讓張男忍不住直呼「很玄」，消息曝光後引發熱議。

對此，TENGA台灣發出聲明稿，表示此次活動共有兩波，第一波（5／4～5／6）獎項全數兌換領取完畢，因活動效益很好，雙方決議進行第二波（5／8～5／11事件截止）扭蛋活動，「此次活動雙方皆完成活動相關商品點交及確認無誤，雙方也皆按照流程操作。惟因現場在活動流程上溝通有誤，加上店舖人員和主管的疏忽及對應溝通不當。讓消費者現在對敝司產生疑慮和不信任感，對此我們深感抱歉，並再次聲明扭蛋商品及相關物品的點交均已確認完畢」。

TENGA說明，「目前敝司基於保護消費者權益及維護活動公平性，雙方決議提供兩波活動所有消費者全數最大賞（TENGA FLIP ORB），消費者皆可憑消費證明至唐吉訶德西門店兌換」；最後TENGA道歉，「對於此次造成消費者及社會大眾造成的困擾，敝司也責無旁貸概括承受。後續也一定會負起企業責任加強員工內部訓練及保障員工相關工作權益」。