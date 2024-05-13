新北市少年警察隊與光復高中國中部舉辦漆彈對抗。（新北市少年警察隊提供）

少年隊隊長廖睿辰向學生宣導防詐識詐。（新北市少年警察隊提供）

為推動校園反詐騙、反毒品工作，讓學生接觸多樣戶外活動，新北市少年警察隊與光復高中國中部於今（13）天下午安排一場漆彈生存遊戲，由光復高中學生與少年隊員警進行實際漆彈對抗，空中綿綿細雨及濕滑泥地為整個對抗過程增添許多變數，雙方在交手過後都大呼過癮。

少年隊表示，一直以來少年隊與新北市各國中學校均有安排球類比賽活動，讓學生在活動之餘也能鍛鍊身體，培養多元興趣，但也有不少學生反映能夠安排像是漆彈、登山之類的戶外活動，更能接觸大自然。

今由10名國中部學生與少年隊員警分別組隊進行對抗，學生在中心教官的解說下，對服裝和漆彈裝備躍躍欲試，第一次參加的湯同學說，以前只有在電視新聞或戲劇裡看到警察用槍，自己只有玩過電腦遊戲，這次有機會可以和真的警察來一場比劃，感到相當興奮，也要把握機會贏下勝利。

少年隊隊長廖睿辰向學生宣導，現在不法集團會利用未成年人從事不法行為，像是擔任詐欺集團車手，但是車手容易被警方查獲，後面不僅有刑事，還會有民事賠償責任，如果有被人邀請去做一些可疑的事情，一定要嚴辭拒絕，並向學校老師反映。很多詐騙會透過可疑簡訊或網路連結盜走社群、網拍帳號及密碼，呼籲同學們在收到不明簡訊或信件一定要提高警覺，避免帳號被盜用。

光復高中國中部生教組長陳家豐表示，很高興能和少年隊合作安排戶外漆彈活動，學生們對能和少年隊警官進行真實對抗而興致勃勃，即使山區飄著小雨，踏著滿地泥濘也不減熱情，未來也會持續與警方規畫多樣戶外體能活動，讓學生接觸正當休閒活動，培養良好興趣。