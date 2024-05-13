女星楊丞琳參加大陸綜藝《歌手2024》，採直播、不修音的方式進行，吸引大批觀眾關注，10日該節目首集播出，楊丞琳演唱全新編曲版〈帶我走〉，沒想到卻「掉漆」高音發揮凸槌，得到倒數第2的排名。對此，網紅陳沂發文狠酸：「哪來的失常？」

楊丞琳演唱新編曲的〈帶我走〉高音失常大翻車，被網友吐槽表現不佳「瑕疵全現形」，事後楊丞琳本人也在賽後訪問中自嘲，承認表現有失水準：「我也知道，今天的表現跟我平時程度差得很遠」，期望自己之後可以調適緊張心情好好發揮：「希望在這個舞台上，可以發揮出跟演唱會一樣的狀態」，表示這次演出留有遺憾，期待下次突破性舞台表現。

對此，經常評論時事的網紅陳沂，特別透過Threads發文，疑惑納悶：「她不是一直都是缺氧系歌手嗎？正常發揮，哪來的失常啊？」，釣出不少網友回應：「她的天花板本來就是那樣，只是之前參加太多音綜有修音，又一堆粉絲狂吹才拉高大家的期待」、「她本來就不太行，跳舞不太行說自己很努力，是大家不懂唱歌翻車，猜的到」、「應該說，比平常缺氧缺更多，一整個很用力」。

陳沂發文吐槽楊丞琳。（圖／翻攝自Threads 陳沂）

事實上，事後楊丞琳也更新IG直言：「唉，被緊張打敗了，而且沒有重來的機會。只能用每一場演唱會來彌補自己的失誤和你們的期望…在家罰唱帶我走億萬遍」，有網友幽默用歌詞梗詢問：「脈搏還好嗎？」，楊丞琳則用雙關高EQ化解尷尬：「脈搏不好，心跳快到可以送醫」。