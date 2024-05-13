設於巴西的比亞迪全球生產基地

為避免過度售中的銷售市場受地緣政治影響，中國新能源車巨頭近年來採行市場的分散策略已獲得顯著成果，尤其是在第三世界等發展中國家。截至今年4月，中國汽車在巴西銷售總量達 4.8萬輛，相較去年同期增長幅度達8倍之多，對長期佔據巴西市場的大眾、通用等汽車巨頭造成猛烈衝擊。

據《快科技》報導，經過數年經營，中國新能源車在巴西的銷量今年進入爆發性增長，據巴西Fenabrave汽車經銷商協會的數據顯示，4月份巴西乘用車和輕型商用車的總銷量為20.8萬輛，較上年同期增長37%。其中菲亞特、大眾和通用汽車佔據前3名，合計佔50%的市場份額，而中國的比亞迪、奇瑞汽車和長城汽車在4月份總共佔據了7%的市場份額。

報導說，雖然中國汽車在巴西市占率只有7%，但與去年不到3%的市占份額相比，增速已是異常迅猛；今年前4個月，中國車企在巴西已銷售4.8萬輛新車，更是去年同期的8倍。

中國汽車製造商正在利用其在製造電動汽車、插電式混合動力汽車的專業知識，來進軍巴西市場。巴西當地對新能源車需求巨大，而這正是中國車企的強項，在巴西新能源車市場成長尤其快速。

報導指出，2023年巴西純電、插混和輕混的車型總銷量增長了91%，達到約9.4萬輛的歷史最高水準，比亞迪、奇瑞和長城在新能源車型的銷量中前5名當中佔據3個席位。

《日經亞洲》報導說，日本的豐田汽車和本田汽車一直在投資巴西，希望擴大市場份額，但日本車企認為，中國電動汽車製造商的崛起可能會阻礙他們的目標。去年，豐田和本田的在巴西市場份額分別排名第5和第7。

報導表示，去年中國已超過日本，成為全球最大的汽車出口國。隨著中國努力擴大汽車出口，拉美成為其中一個目的地。今年第一季度，按美元計算，巴西是中國汽車的第4大進口國，第5名則是墨西哥。

作為對巴西激勵措施的回應，中國汽車製造商正準備增加在巴西的產能。3月份比亞迪宣佈計劃將當地工廠的投資幾乎翻倍，達到55億雷亞爾（約合台幣329億元）。這是巴西第一家電動汽車工廠，最早將於今年底投入運營，預計最終每年可生產30萬輛汽車。此外，比亞迪今年還計劃將巴西經銷商數量增加一倍，達到200個。

報導說，中國新能源車在車載主機智慧化、輔助駕駛等方面技術領先，而且新能源車價格優惠，是吸引巴西中產階級購買的主要原因。