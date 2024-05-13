今年2月，美國陸軍基於各種理由，取消「未來攻擊偵察機」（FARA）的研發專案，此舉卻造成得美國特種部隊的困擾，他們可能面臨沒有新款直升機可以動用。

多年以來，美國特種作戰司令部(USSOCOM)一直操作麥道MD-500直升機，其軍用編號是A/MH-6，外號「小鳥」(Littlebird)，雖然1963年初代型直竹機就已問世，但是它的小巧靈活、不錯的載重能力，以及相當大的改裝彈性，都使它成為特種部隊最倚重的直升機。

雖然美軍特種部隊持續改良與升級，但是它的升級空間可能抵達盡頭了，至少在稍早的規畫，小鳥直升機預計到 2030 年代中期不得不退役，改由計畫中的「未來偵察機」FARA取代小鳥。

然而，陸軍高層在 2 月取消了FARA計畫，先前並沒有與特種部隊商量，使得他們突然面臨沒有直升機可用的難題。

FARA的兩種可能構型，上方是貝爾公司的Bell 360，下方是塞考斯基的Raider-X，性能都不錯，可惜計畫中止。(圖/美國陸軍)

美國特種作戰司令部旋翼計畫執行長史密斯將軍(Steven Smith)說：「這突然改變了我們的原先規劃，因為我們本來預設FARA將取代小鳥，成為新的平台。」

「現在我們沒有可行的解決方案，不得已，我們將長期維持小鳥直升機。」

小鳥是美軍特種部隊操作的直升機當中，最古老的一種，這使得它的飛行極速也最慢。2022 年的一場特種部隊高層會議期間，一名官員指出，小鳥的速度正在減慢機隊編隊的速度，無法跟上未來服役的飛行器。

為了填補這一性能缺失，當時的旋翼機項目主管唐納( Geoff Downer)表示，軍方將改進小鳥的動力系統，改混合動力或是全電動化，這可提升飛行速度。

然而史密斯將軍最近表示：「特戰隊的資金，不足以支應小鳥的電動化改造工作。」

史密斯補充說，他正在尋求業界的幫助，改進小鳥的動力傳動系統、轉子葉片等等，以幫助提高速度。

根據史密斯在演講中提的時間表，升級計畫只能將小鳥繼續飛行到 2034 年，至於之後怎麼辦，美國特種作戰司令部只能再在尋找新的解決方案。