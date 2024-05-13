協易機在疫情前，開發具有節能的伺服沖床，近年陸續打入歐美及日本高階家電零件設備供應鏈、歐洲電動車零件設備供應鏈體系，成效逐漸發威，第一季合併營收7.96億元、本業獲利近0.58億元，匯兌利益等業外收益超過1億元，稅後純益1.22億元，EPS從去年同期0.3元增加至0.77元，改寫同期新高。

協易機4月合併營收17.76億元，年成長17.76％；第一季合併營收11.42億元，年減幅縮減為2.96％。