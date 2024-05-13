協易機在疫情前，開發具有節能的伺服沖床，近年陸續打入歐美及日本高階家電零件設備供應鏈、歐洲電動車零件設備供應鏈體系，成效逐漸發威，第一季合併營收7.96億元、本業獲利近0.58億元，匯兌利益等業外收益超過1億元，稅後純益1.22億元，EPS從去年同期0.3元增加至0.77元，改寫同期新高。
協易機4月合併營收17.76億元，年成長17.76％；第一季合併營收11.42億元，年減幅縮減為2.96％。
沖床大廠協易機械13日董事會承認第一季財報，第一季憑藉匯兌收益等上億元業外收益的挹注，EPS從去年同期0.30元倍增至0.77元，改寫同期新高。由於景氣還不明朗，協易機對今年營運審慎看待。
協易機在疫情前，開發具有節能的伺服沖床，近年陸續打入歐美及日本高階家電零件設備供應鏈、歐洲電動車零件設備供應鏈體系，成效逐漸發威，第一季合併營收7.96億元、本業獲利近0.58億元，匯兌利益等業外收益超過1億元，稅後純益1.22億元，EPS從去年同期0.3元增加至0.77元，改寫同期新高。
協易機4月合併營收17.76億元，年成長17.76％；第一季合併營收11.42億元，年減幅縮減為2.96％。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。