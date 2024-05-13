準總統賴清德就職前選擇不拜會在野黨，被質疑未來四年朝野和解恐難如登天。國民黨立委李彥秀直批，賴清德錯失了全世界最長的交接期，不但留下空白四個月的不及格成績單，更完全繼承蔡英文的神隱功力。對於朝野互動遞出橄欖枝這件事故意漏接，而這是這是賴清德有意且惡意的政治操作。賴選擇了排除異己，緊抓權力，對於不同意見抹黑抹紅。也注定了賴未來四年終將深陷權力的泥沼，害怕失去卻什麼也抓不住。

「給獨派交代、跟在野吵架，賴清德的傲慢，連請益都省了？」李彥秀今(13日)在臉書發文表示，「當選後，就職前」是總統當選人的「黃金時刻」。可惜的是，賴清德錯失了「全世界最長的交接期」，不但留下「空白四個月」的不及格成績單，更完全繼承蔡英文的「神隱」功力。

「這是賴清德有意，且惡意政治操作！」李彥秀指出，五二〇就職演說，賴清德恐難在「台獨」問題上，既不敢跟美國說「不」，又要給獨派一個交代，自然必須對在野黨擺出強硬的姿態。連吳釗燮都自封為「戰神」「吵架王」，自視為神的賴清德，又怎能區居下風？賴清德從當選到就任，有整整四個多月，處理三件重要大事：（1）佈局內閣人事，（2）塑造執政高度與朝野氛圍，（3）就職演說與百日施政亮點。

李彥秀質疑，但端出來的內閣名單，不是賴友友就是「南上加男」，窮得只剩「鞏固權力」，以及不知所云的「行動創新AI內閣」，更看不出新朝新政的企圖心。2000扁、2008馬、2016蔡當選總統後，都有拜會在野黨的請益行程，展現總統當選人的高度，為朝野互動遞出橄欖枝。連即將卸任的蔡英文，也在3月14日與柯文哲會面，確立「建立政黨溝通平台」的共識。顯然，總統當選人與民進黨主席賴清德又故意「漏接」了！

「是賴清德太懶？還是幕僚太弱？以上皆非。顯然，這是賴清德是有意為之的政治操作！」李彥秀強調，作為得票率40％以及國會弱勢的「雙少數」，賴清德有兩個選擇。其一，分享權力，展現領導人格局，作為定爭止紛的仲裁者；其二，排除異己，緊抓權力，對於不同意見抹黑抹紅。顯然，賴清德選擇後者，也注定了未來四年，賴清德終將深陷權力的泥沼，「害怕失去，卻什麼也抓不住。」

李彥秀直言，賴清德過去高喊「台灣獨立萬歲」，不僅被獨派視為「金孫」，2020年黨內初選，獨派大老更為了賴清德與蔡英文翻臉；賴清德也創下235天不赴市議會惡例，直到登革熱疫情爆發，民怨沸騰後，賴清德才勉強履行市長的義務。「又獨又僵，自視為神」。也難怪四個月來，賴清德一事無成，連向在野黨請益的動作都省了；將人民視為溫順「羊群」，將自己視為「牧羊人」，如此傲慢的思維，也就不足為奇了。