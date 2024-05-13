12日海口市紅城湖竟突然出現大量的死魚，現場的打撈工人表示，打撈漂浮於湖面的死魚約有8噸。而海口市瓊山區水務局局長周金對此現象解釋指出，「因鹽度等水環境變化加上氣溫偏高，一定程度缺氧，綜合這些因素才導致魚類死亡」。

海口市瓊山區水務局局長周金對此現象解釋指出，「因鹽度等水環境變化加上氣溫偏高，一定程度缺氧，綜合這些因素才導致魚類死亡」。（翻攝自央廣網）

根據《環球時報》的報導指出，在12日當天14時，紅城湖環湖路一側的湖面上還浮著大量死魚，而兩輛環衛的垃圾運輸車，正在忙著裝運剛打撈上來的死魚。海口市京環城市環境服務有限公司在現場打撈的負責人指出，他們緊急啟動預案，組織40名環衛工人進行船隻湖面打撈及人工打撈，「從7時到14時，我們打撈漂浮於湖面的死魚約8噸」。

而據《每日經濟新聞》報導，海口市瓊山區水務局局長周金則點出了會有大量魚群暴斃的原因，是因為受5月2日、6日的強降雨，讓龍昆溝嚴重積水，因此紅城湖暫停從南渡江補水，並排水騰出庫容，以便緩解龍昆溝下游排洪壓力，加之近期強降雨雨水流入湖內，降低水的含鹽量，改變了魚的生活環境，目前死亡的基本都是濱海區域的半鹹水魚。

周金強調，「鹽度等水環境變化加上氣溫偏高，一定程度缺氧，綜合這些因素才導致魚類死亡」，目前已安排紅城湖進一步從南渡江補水，以爭取儘快恢復原來鹽度的水環境。