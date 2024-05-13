數位多媒體時代，螢幕已成為大眾生活重要的一部分。公部門和企業的監控中心、戰情室，更是多媒體和AI智慧科技的主場，而這些數位布局的重要推手，是隱身幕後的科技工程公司。

【AI智慧科技全面高效監控】

以客製化、輝煌實績聞名業界的邦柏科技工程公司，經常為各大公部門戰情室、監控中心、交控中心，量身打造多媒體設備及軟體設計。藉由先進的軟、硬體，提升資訊整合分析的效率，實現對公共場所、交通、環境、空氣品質等各領域的中央即時監控，利用AI智能獲取更全面的監控數據，提供異常警報、預測潛在安全風險等相關資訊，達到更具整合性和彈性的安全管理。

桃園捷運月台的電子看板、台灣高鐵公車資訊看板，顯示時刻等重要的乘車資訊，高速公路中區休息站互動多媒體，讓民眾邊玩邊接收交通安全知識，都是出自邦柏之手。

邦柏實績還包括：台北、桃園、高雄道路管線資訊中心、台北市工務局水利處災害應變中心、板橋證券交易所弧形造型牆、台中市水情中心戰情室、台中市交通控制中心、企業戰情室、購物中心360度屏幕造型牆……等，服務地區從北到南遍布全台，更擴及金門等離島。

【從裝潢、機電到設備，客製化一條龍服務】

很多公部門戰情室、監控中心和企業都指名邦柏服務，主要是因為邦柏可提供從零開始，裝潢、機電、設備等客製化一條龍服務，全方位整合規劃，創造更好的加值效果，也讓後續維修保固更便利。此外，邦柏也在設備等級上不斷精進，除了是三星電子一級經銷商，提供客戶無接縫的高畫質螢幕，邦柏也獨家代理16格分佈式矩陣電視牆控制系統，讓簡報投放效果更升級。

黃柏村說明，傳統的插卡式矩陣，只要主機當掉整個畫面就不能用，邦柏代理的分佈式矩陣系統可同時播放16個畫面，搭配多台平板，操作簡易，畫面可任意放大縮小、跨屏放置，增加視訊會議的靈活度，還有預覽功能，播放簡報更流暢，因此廣受公部門和企業愛用，更被視為總裁辦公室的標配。

【高科技加持，多媒體成單位部門炫技標配】

長期站在數位化趨勢第一線，邦柏科技工程總經理黃柏村認為，公部門和企業整合多方科技智慧化系統，可以提升辦公效率和外賓的好感度，現今公家單位、企業的門面已不僅侷限於大廳，反倒會議室才是展現企業實力的舞台。

「開會時，螢幕是焦點，大家都盯著螢幕看，你用的螢幕能不能跟上時代，象徵這個部門有沒有與時俱進。」黃柏村表示，現在大多與時俱進的長官和老闆，都要求會議室配置要有「科技感」、「未來感」，因為這正是給外賓的第一印象。

打造一間有「科技感」的新型態會議室，需要留意的眉角有很多，除了螢幕需要升級，會議室燈光、專業控制桌等設計，也關乎開會的效率與賓客觀感。在邦柏的全方位整體規劃下，「一台平板就能搞定所有大小事，包括螢幕畫面順暢切換、自動燈光調節、投影幕升降和窗簾控制。」

【開發機器人解決缺工問題，迎向智慧自動化時代】

面對變化快速的數位狂潮，邦柏的服務對象不僅限於企業，更延伸到商家和服務業，目前邦柏致力研發從點餐到結帳一條龍服務的餐廳自動化系統、店面協銷機器人、導覽機器人等，期望在大缺工時代，應用科技填補人力空缺，讓機器人的運用在台灣更普及，並且開發使用於智慧建築的新科技產品，持續提供客戶完整的智慧型系統全方位整合方案。

黃柏村表示，「科技進步太快，我們必須想辦法跟上，期許我們能不斷創新掌握新技術，帶領客戶朝自動化前進。」邦柏科技工程粉絲專頁：https://www.facebook.com/profile.php?id=61558683135655