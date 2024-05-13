前海龍蛙兵士官「壹柒柒」，被發現自拍性愛影片在網路販售遭國軍開除，日前他正式轉換跑道，從知名成人影音平台「SWAG」出道，首部作品就與前幼教老師「N」直播真槍實彈2小時，吸引上萬人觀看。昨（12日）他再度找了另一位前幼兒園老師女直播主「太妃糖」二度開戰直播，驚人收入曝光。

壹柒柒近日吸睛熱度不斷，第二場直播找來同樣是前幼兒園老師的網紅「太妃糖」，地點選在汽車旅館，直播激戰前，兩人對於網友好奇提問癖好、年齡等隱私問題大方回應，過程中開了多種付費指令讓粉絲抖內，雙方「激戰」大秀好身材，在線流量約1萬多人，一場2小時直播賺了150萬鑽，換算約新台幣9萬元。

壹柒柒和太妃糖開直播開戰。（圖／翻攝X 太妃糖）

「壹柒柒」被軍方汰除後正式加入「SWAG」掀起外界爭議，日前他受訪時大方回應外界質疑他用「海龍蛙兵」軍銜炒知名度，他表示自己並沒有刻意營銷，認為「海龍蛙兵」是先前透過自己努力而贏得的：「榮譽感不比其他人低，不覺得有毀損軍譽」，最大的尺度是「不要露臉」，謙虛表示其實比自己身材好的大有人在：「我可能只是剛好被網路流量眷顧，所以才被大家看見」。