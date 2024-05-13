44歲女星吳怡霈在臉書上分享投資心法，她坦言自己30歲時是一個月光族，之後才漸漸開始跟著股市老手吳爸爸一起投資買股票，之後她為了買房將大部分股票賣掉，戶頭只留下兩三支股票，也漸漸淡忘這幾支股票，直到日前在父親提醒下，她時隔10年後再次登入一看，其中一支股票已經讓她獲得了830%的投資報酬率，她驚呼「突然撿到錢」。

吳怡霈提到爸爸最常跟她說的投資觀念是「投資是時間戰勝一切，待在市場愈久愈是贏家」，她分享自己10年前為了要買人生第一間房，賣掉手中大多數股票換頭期款，戶頭只留下兩三支股票，沒賣。之後繳房貸換了銀行往來，也再開了一個證券戶，這幾年慢慢累積資產再把股票買回來，掌握定期定額、不定期不定額、鎖定波段成長股進場佈局等方法，近年漸漸有了投資心得。

而就在前幾天吳怡霈爸爸突然問她：「你買房前的那個證券戶，後來都沒去買賣嗎？」，她才想起來還有一個證券戶，甚至自己都忘了裡面有什麼股票了。吳怡霈隔了10年後，再次登入帳號一看，讓她驚訝大喊：「哇靠！我撿到錢了吧，嚇死欸這個。830%投報率是什麼數字？難道這正是所謂的一張不賣奇蹟自來。」

從她附上的截圖可以看到，她擁有3張鴻海股票，當時成交均價為18.11，隔了10多年現在已經漲到169.5，股票現值508500，投報率為830.72%。貼文一出，不少網友驚訝表示：「天啊，原來你是女股神」、「實在是太強了，830%什麼概念，挑戰放到1000%」、「好猛喔...」、「這也太厲害了吧，眼光超精確！」

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