全美大學挺巴、反戰學運風潮持續延燒，哥倫比亞大學佔領大樓的抗議人士遭強制清場，加州大學洛杉磯分校（UCLA）正反兩派人士衝突持續激化，美國總統拜登卻對此保持沉默，專家認為反戰示威將成為拜登爭取連任的累贅。而在台灣則有不少人看不下去、打破沉默發出怒吼，「台灣巴勒斯坦自由連線」串聯60多個團體連署人權聲明，15日立院群賢樓門外召開記者會，發表全球公民社會四大訴求，並將上演激烈行動劇。

台灣巴勒斯坦自由連線發出採訪通知表示：儘管聯合國安理會已經通過決議要求以哈立即停火，哈瑪斯也同意3階段停火協議，而全球各地也正積極反對以色列的戰爭罪行，包括美國所有著名大學正發起佔領示威。然而，以色列繼續無視國際法及全球公民社會訴求，大舉入侵加薩最後的難民集中地拉法區（Rafah）。

台灣巴勒斯坦自由連線質疑，雖然台灣政府最近對加薩人民捐贈了資金，然而，卻遲遲未對以色列實施武器零件禁運。台灣的廠商正被捲入戰爭之中，為美國及以色列生產武器零件。這些零件有極大機會正被運用在加薩，作為殺戮巴勒斯坦平民、婦女與兒童的兇器。

台灣巴勒斯坦自由連線指出，近一個月，台灣公民社會響應世界人權呼聲，60多個團體陸續加入「台灣公民社會聲援巴勒斯坦人權聲明」聯署。「我們將會在立法院前召開記者會，提出聲明中的四大訴求。記者會將會有TIWA台灣國際勞工協會及平行政府發言。」

台灣巴勒斯坦自由連線強調，記者會會有激烈的行動劇，演繹加薩的血腥慘況。

時間：2024年5月15日（星期三）09:00 -10:00

地點：立法院群賢樓門外（台北市中正區濟南路一段1號）

主辦單位：台灣巴勒斯坦自由連線