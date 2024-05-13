陽明交大於5月12日頒發名譽哲學與醫學雙博士學位予慈濟基金會創辦人證嚴法師，以表彰其在全球推動慈善、醫療、教育、人文四大志業所做的卓越貢獻。證嚴法師，自1966年創辦「佛教克難慈濟功德會」開始，從慈善起家，應現代社會所需，擴展至醫療、教育、人文等領域，皆展現出卓越的領導力與奉獻精神。近六十年來，他帶領慈濟志工團隊積極參與全球各地的救災、醫療、環保等活動，對社會福祉與人類精神文明造成深遠影響。

在慈善領域，證嚴法師不僅在災難發生時第一時間伸出援手，更著重於長期的社會關懷與救助工作。他強調「利他度己」的精神，鼓勵志工們以慈悲心為底蘊，幫助更多需要幫助的人。這種善與愛的循環，不僅促進了社會的共融與進步，也啟發了許多人對於慈善事業的投入與關注。

在醫療領域，證嚴法師從花東創立現代化醫院出發致力於提升偏遠地區的醫療水準與全人照護，進而在全臺建構了健康關懷網絡。他的理念「醫人、醫病又醫心」，凝聚了許多國家的志工與醫療專業人士，組成人醫會共同守護弱勢群眾的生命與健康。此外，慈濟骨髓資料庫與移植病房的成立，更為無數血液疾病患者帶來了重生的希望。

除了在慈善與醫療方面的貢獻外，證嚴法師對環保議題的關注也引起了廣泛的關注。他提倡尊重生命、愛惜大地的理念，鼓勵人們與自然共生共存，為環境永續發展盡一份心力。

證嚴法師的行動與理念展現了佛教的慈悲利他精神，同時也啟發了許多人對於人類福祉與全球和平的追求，與陽明交大的精神不謀而合。陽明交大由林奇宏校長親赴花蓮，特此頒授名譽哲學及醫學雙博士學位予證嚴法師，以表彰其對社會的貢獻，並期許法師的精神能激勵更多人繼續為世界的和平與進步而努力奮鬥。

證嚴上人獲頒名譽博士後，感恩並將這份殊榮回歸予四大志業同仁與全球慈濟人，並自謙問有什麼資格可以領受名譽博士這麼重的殊榮？她表示，唯有用這一份殊榮勉勵自己，更積極做慈善、傳遞愛與善，方不愧收受此榮譽。她也說教育是人間希望，除了學校教育，不要忘記要愛天下之愛，勉勵人人把握生命的價值，為人群付出，讓感恩與愛的能量一點一滴不斷累積會合在時間與空間之間。