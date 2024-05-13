英系大老，前立委陳明文13日晚間席開80桌慶祝70大壽，前總統陳水扁受邀出席。（讀者提供∕呂妍庭嘉義傳真）

，陳明文70大壽還推出限量紀念酒「明文70感恩有你」，並贈送每人「明文70紀念小禮」，禮數周到。（讀者提供∕呂妍庭嘉義傳真）

英系大老，前立委陳明文13日晚間席開80桌慶祝70大壽，蔡英文總統、前總統陳水扁、前行政院長蘇貞昌等政壇大咖、要角受邀出席，外傳蔡英文可能特赦陳水扁，今兩人是否同框格外受到關注，據在場人士透露，蔡英文離開後，陳水扁才到場，兩人並未碰面。

身為英系大老，有「嘉義王」之稱的陳明文正式交棒給兒子陳冠廷，今晚攜手夫人廖素慧宴客，蔡英文、蘇貞昌、立委王美惠、蔡易餘、內政部次長吳容輝、議長張明達等英系要角、地方樁腳到場，場面盛大，從現場流出的畫面，陳明文70大壽還推出限量紀念酒「明文70感恩有你」，並贈送每人「明文70紀念小禮」，禮數周到。

蔡英文下午結束中埔長照園區視察行程後，即前往陳明文壽宴，蔡英文大讚陳明文在地方輔選有功，2屆總統選舉得票率都超過6成，嘉科園區是蘇貞昌任內拍板，無人機則是小英擇定落腳嘉義。

陳水扁致詞時細數小英擔任陸委會主委、不分區立委，再到成為首位女總統經歷，指蔡英文加入民進黨和他有關聯，2000年他任命蔡擔任陸委會主委，且由他擔任介紹人推薦蔡英文加入民進黨，可謂蔡英文與民進黨的媒人，讓蔡英文後續參選3次總統，成為台灣首位女總統。

陳水扁也提到他2000年當選總統時推動停建核四，差一點就被提罷免，幸好陳明文撤簽才沒被罷免，感謝陳明文加入民主進步黨，還說陳明文入黨參選嘉義縣長時，黨內有不同意見，是他力排眾議支持陳明文，讓嘉義綠色執政超過20年。

陳明文今晚騎重機登場，與家人上台一起切生日蛋糕，陳明文感性致詞，感謝眾人在他從政以來一路的支持與幫助。