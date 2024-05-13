北投路樹倒塌占據一車道 警消獲報立即協助移除 21:342024/05/13 中時新聞網 簡銘柱 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 今（13日）晚間19時22分，台北市北投區稻香路發生一起路樹倒塌意外。（翻攝畫面） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 今（13日）晚間19時22分，台北市北投區稻香路發生一起路樹倒塌意外，警消獲報前往現場，發現稻香路往新北市下山方向約2公里處，現場路樹直徑約10公分，長度約15公尺倒塌，現場無人受傷，占據一車道，立即已協助移除。 機車變換車道釀擦撞 基三警迅速疏導排除 50＋企業北車設攤 5／11現場應徵您的夢想職缺 微軟簽署史上最大碳移除協議 消除333萬公噸二氧化碳 #現場 #移除 #路樹倒塌 #占據 #車道 透過【Google新聞】追蹤中時新聞網 也許您會感興趣 推薦閱讀 部立桃園醫院醫療大樓 煙霧瀰漫未發現火點 15:012024/05/09 社會 進擊的保育 雪管處邀集民眾移除外來種水生動物 15:102024/05/09 生活 山田涼介化身無聲暖男 生日連線收穫台粉的愛超想衝到現場 17:492024/05/11 娛樂 國3中和隧道6車追撞 聯結車未保安全車距釀禍 17:062024/05/07 社會 麻豆農會展售花蓮大西瓜 學童失手摔破瓜現場大啖享口福 16:432024/05/10 生活 竹南假日之森苗栗海上運動專區 1原因恐名存實亡 14:222024/05/09 生活 國1遊覽車鬼切換車道 擦撞轎車後落跑 警：將通知到案 13:092024/05/12 社會 偵辦賭博案現場驚見「小隊長」 霧峰警稱未洩密：將深入調查 21:192024/05/11 社會 新北三重3屍命案 家屬回現場招魂場面哀戚 03:152024/05/12 社會 台南新營6寶媽急產 消防人員抵達現場成功接生第7胎 17:572024/05/09 社會 彰化轎車衝對向車道撞毀路燈 駕駛：工作太累 15:182024/05/07 社會 躺清水隧道3年！太魯閣事故家屬重返現場 又發現11人骸骨、遺物 10:162024/05/08 生活 傷亡近5年新高 行人太地獄 一半兒童不想自己上下學 15:472024/05/11 生活 國3北上和美段連3起連環撞 釀5大4小車毀損回堵2公里 13:472024/05/13 社會 公車司機不滿前車突切換車道 長鳴喇叭10多聲還飆國罵 12:372024/05/08 社會 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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