今（13日）晚間19時22分，台北市北投區稻香路發生一起路樹倒塌意外，警消獲報前往現場，發現稻香路往新北市下山方向約2公里處，現場路樹直徑約10公分，長度約15公尺倒塌，現場無人受傷，占據一車道，立即已協助移除。

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