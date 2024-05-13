民眾黨主席柯文哲近日遭質疑，在台北市長任內對「北士科案」、「京華城案」、「台智光」有涉弊之嫌，民眾黨為此連開三日節目澄清，對於北士科案，柯文哲說，T17 、T18是比價格標，誰出錢高誰就贏，他也批評質疑的人「在罵什麼都不曉得」，更強調市府有找3家不動產估價師估價，他炮轟「人家是有牌照的估價師說多少錢，你們這些沒有牌照的議員，比他們還要專業嗎？」

柯文哲指出，從2014年選市長到現在，歷經MG149、葛特曼、愛滋器捐案、國科會案，現在再加上北士科、台智光、京華城，「每天晚上在Call in節目那些名嘴講的話，事後證明有哪幾件是真的？」

柯文哲表示，面對調查，他從頭到尾態度一致，所有會議紀錄、錄音檔全部上網，但「不可以選擇性公布」，要公布就要全部公布，但他也問，為什麼台智光就不組調查小組？目前以「有議員涉案」為由不組調查小組，柯反問，有議員涉案不是更應該自清？

面對北士科T16、T17跟T18標案，柯文哲說，新光得標T17、18與吳欣盈擔任自己大選副手無關，後者是在選戰後期，共同投票決定。

對於市議員指控「柯市府圖利新光」，招標計畫都照新光要求，柯文哲說，第一次招標時T16、T17、T18三塊一起標，但當時新光希望分開招標；第二次招標的時候，柯文哲指，「我想說才不信邪，再標一次，還是標不出去，第二次又流標」。

民眾黨發言人吳怡萱補充，一開始新光想要分開標，但在第二次流標後，新光曾表示想要一起標，這也顯示出，北市府最後第3次招標才個別分包，與新光主張不一樣，且新光在T16沒有得標。

柯文哲說，那些議員不知道實際的故事，只看到說新光有發表意見，結果不知道新光每次的意見，台北市政府都沒有採用；針對市議員質疑新光有二訪待遇，但攤開14次訪談紀錄，其中也發現國巨也是二訪，柯則批評「這個就是鬼扯」。

至於招標底價下修，柯反問，內湖潭美段蔣市府任內，是不是也因先前流標後減價標出？因為廠商要考慮權利金外，還有地價稅、房屋稅、營造費和國際景氣，「政府不會比業界更了解市場」。