64歲綜藝天王胡瓜出到多年，主持過許多經典綜藝節目，近日他在主持的YT節目《下面一位》時，讓來賓猜商品「物價」時，胡瓜突然自曝過去在台北101某精品名錶專櫃買手錶時卻被櫃姐要求「配貨」金額需要達到新台幣500萬元，才能購買，讓他不滿表示：「再也不會去」。

胡瓜YT節目《下面一位》邀來立委黃捷及議員苗博雅一起猜物價，分別提出「夜市現切芒果」、「高鐵便當」、「精品連身洋裝」讓來賓來猜，其中提到一款精品錶，定價約為52萬左右，但胡瓜卻突然直言：「你能拿到這個錶，絕對不是這個價錢」。

胡瓜分享自己過去曾到101買錶，櫃員一開始不太搭理他，等發現他是胡瓜後，就告訴他現在沒有貨，如果急著要拿錶的話，要先買櫃上另一支150萬的錶，還要袖扣，一整組下來要500多萬，胡瓜不解詢問：「什麼東西要500多萬！」，櫃員直言：「就是買這些，我現在錶馬上就可以給你，否則你要訂喔，要排喔」，胡瓜大嘆一口氣表示：「哎，我再也不會去」。