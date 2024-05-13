許多人孤單寂寞覺得冷的時候，可能會上網看一些色情影片尋求慰藉。一位女大生近日睽違1個月想要DIY時，上網搜尋色情網站，這時她才發現自己疑似安裝著色情守門員，要等3個月才自動取消，讓女子崩潰直呼「我沒辦法吃素3個月」，貼文曝光後引發熱議。

原PO在Dcard發文表示，自己剛續約了贈送色情守門員3個月的電信方案，當時她就向專員強調，「請幫我把色情守門員取消」，沒想到她睽違1個月準備DIY時才發現，專員似乎沒有幫她取消色情守門員，讓原PO相當無奈，「拜託不要這樣嗚嗚嗚，我沒辦法吃素3個月，我還是隻20歲的血氣方剛大學生」。

對此，許多網友紛紛回應，「看你還小就順手開安全模式」、「電話客服就可以取消了」、「我懂你的感覺，我爸之前接到中華客服電話，問我爸要不要辦守門員，我爸不知道是什麼就說好…然後我要看片的時候給我阻擋…我就打給客服要取消，客服還問我原因，我說這色情守門員遮擋了我人生中最愛的網頁」。

也有人分享其他的解決辦法，「用VPN就可以了，通常學校給的那種VPN就好」、「去下載中華網安助手」；另外有網友認為原PO只是被谷歌預設的安全模式阻擋瀏覽，關閉安全模式即可瀏覽色情網頁，「被色情守門員攔截的畫面不會是這樣子，是一個蠻醜的畫面，妳的這個應該去改GOOGLE的某個設定就好了」、「關掉安全搜尋試試看呢」。