退輔會主委的馮世寬將在明（14）日出版新書《大鵬展翅：馮世寬回憶錄》，並在16日舉行新書發表會。以馮世寬的大砲性格，外界對其回憶錄內容，特別是擔任國防部長時期有相當期待，馮世寬在書中也稱自己是「一百分的國防部長」，以下是馮世寬新書談及他抽查總統府維安的全文：

二○一四年的砂石車衝撞總統府事件，被認為是我國總統府近年最嚴重的攻擊性維安事件。當時砂石車竟直衝進總統府，發生這麼重大的維安事件，我感覺真不可思議！

接任部長後，我第一週就去問總統府門口的憲兵：「如果有車子要闖進入總統府，你第一槍要打哪裡？」

「報告部長！對空鳴槍。」憲兵回答

「對空鳴槍做什麼？打到上帝怎麼辦？」我不高興地再問。

「打輪胎。」看我不滿意剛才的答案，憲兵馬上又給出另一個答案。

「打輪胎幹什麼！他都闖過三個關卡了，輪胎老早就爆了，他還要硬闖，你覺得他是帶水果來嗎？他一定是帶炸彈嘛！遇到這種情形，第一槍就要對著駕駛打。」我明確地給出這個指令。

我告訴他們，我是站著領導，不是蹲著領導，並說：「你們要服從我的指示，有事我負責！」

關於總統府的維安，我除了聲明日後遇到暴徒駕車衝撞總統府時，應該怎麼處理，還要求在總統府正門兩邊半圓的通道口，加派配戴衝鋒槍的憲兵，如果有人惡意闖入，該用槍時就用槍。

還有一次在總統府內，站安全衛哨的是一位女兵，我若無其事從她身邊經過，而後突然抓住她，說：「我是暴徒，你現在怎麼辦？」

女兵遲疑許久，可能想說我是部長，不敢有絲毫反擊。

「快點！我要殺掉你，你該怎麼辦？」我語速飛快。

「我要用話機求救。」女兵緊張地說。

「這樣來得及嗎？這時要趕快拔槍啊！就算槍裡沒子彈，至少動作要做出來啊！」說到這裡我才鬆手。

事後，我要求這位女兵把當天發生的狀況，告訴所有在總統府執勤的弟兄們，務必要傳達這個狀況如何處置，讓所有負責總統府維安的人都知道。之後我不時就會去測試，前後大概做了五、六次，無論站崗的是男是女，我都照樣突襲。後來大家被我突擊得愈來愈機警與熟練，維安的有效性與強度很快跟著提升了。

國家元首的安全是最要緊的事。記得我第一次下達命令，若再有人意圖開車闖進總統府，要立刻拔槍對著闖入者射擊。一週後，新加坡召開「亞洲安全論壇」，全球至少有二十個國家的國防部長齊聚新加坡。會議期間，有一位新加坡國民，因為緊張過度而未能遵循現場維安人員指示，開著車子誤入會場，並試圖逃跑。最後維安人員在安全考量下，將這個人當場擊斃。由此可見，我的考量是有前瞻性的，依照我的指示站哨，也未再發生嚴重維安事件。為此，我曾嘉勉憲兵指揮部許指揮官及所有同仁。