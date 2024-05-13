民進黨立委提案，要求接觸到國安機密的立委去大陸要經許可，接觸大陸黨政軍也需申報。資深媒體人陳鳳馨質疑要回到戒嚴令嗎？「我們什麼時候回到動員戡亂時期？」國民黨立委羅智強笑稱，民進黨抗中保台的魂就靠搞這些法案小動作，這就是民進黨陽謀！

對於民進黨立委提案，要求接觸到國安機密的立委去大陸要經許可，接觸大陸黨政軍也需申報一事，資深媒體人陳鳳馨13日在《少康戰情室》質疑，「我們什麼時候回到動員戡亂時期？」1980年代台灣結束動員戡亂時期臨時條款，台海結束敵對狀況，台灣得到喘息機會，可是現在民進黨要逼我們重新回到動員戡亂時期臨時條款嗎？要回到戒嚴令嗎？要回到兩岸敵對狀況嗎？

陳鳳馨認為。兩岸適當的交流，彼此相互認識、了解、理解乃至於諒解，這才是我們真正最好的途徑，台灣打不起也負擔不起。

國民黨立委羅智強補充說，民進黨立委提的「立法委員行為法」，規範對象不只立委，立委的配偶、子女、助理、助理的配偶、助理的子女，去大陸都要先報備、上網、事後打報告。

羅智強直言，他沒有反對，如果要照樣搞，回到動員戡亂就好了，在台海蓋一個超級大圍牆，老死不相往來，回到「三不」年代（不接觸、不談判、不妥協），也不要去大陸做生意，ECFA都不用。

民進黨說法是，怕什麼？如果沒打算要洩密、沒有居心叵測，怕什麼？申報、打報告而已，有什麼了不起？

趙少康則提到，以前國民黨跟民進黨說，被監聽有什麼問題？又沒犯什麼錯誤，監聽有什麼問題？

羅智強笑稱，那也訂立政務人員行為法，去88會館，先申報、上網、打報告，政務官本人、親屬、配偶、助理、助理的親屬配偶，只要跟官商飲宴，通通一網打盡。

羅智強質疑，民進黨抗中保台的魂就靠搞這些法案小動作，就是民進黨陽謀！