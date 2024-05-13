百萬Youtuber阿滴以經營語言教學影片走紅，後來延伸拍攝多種不同題材影片，受到大批網友支持喜愛，日前阿滴飛往義大利遊玩，傳聞那邊扒手盛行，他也特別找來YTR Pei發揮實驗精神，替大家列出兩大重點，避免成為偷竊目標。

阿滴更新到義大利旅遊的影片，想要測試偷竊率，因此準備了10個錢包來實驗，旅遊十日結束後，所有錢包都還完好無損，認為實際上義大利治安並非大家印象中那麼差。影片中阿滴訪問當地民眾，受訪者們提到其實多數小偷並非義大利人，他們有的甚至是集團的扒手，且專找懷孕女性當扒手，原因是義大利有法律保障懷孕女性，可藉此避免掉一些刑責。

影片內容中也特別提到，人流多的車站、旅遊景點等，皆為容易被偷竊的地點，且義大利人不是很擅長英文，很多扒手會特意挑觀光客、亞洲臉孔旅客下手，因與警察溝通障礙，多數人都找不回被偷竊的物品。

阿滴也找來長住義大利的YTR Pei幫大家整理出兩大重點，首先在義大利其實刷卡很方便，盡量避免帶太多現金在身上；另一點，若大家購買高額精品，可以請店員幫忙把物品送到飯店，不要提著大包小包在街上遊晃，以免成為顯眼犯罪目標。