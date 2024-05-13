對於首季獲利續創同期新高，和泰車說明，主要受惠TOYOTA車系Yaris Cross等車款銷售表現熱絡，續推升獲利表現；另外在金融資產部份，包含所持之有TOYOTA股票的評價利益，也是同步挹注今年首季獲利的主因之一。
其他轉投資方面，和泰車指出，國瑞因Yaris Cross、TownAce銷售良好帶動製造台數成長，今年第一季營收及獲利亦持續成長；和泰產險則受惠於投資收益增加、和泰興業因處份資產認列利益，以及車美仕因國內外車用品需求增加皆帶來獲利成長。
車業龍頭和泰車（2207）今年獲利續居高水位，13日公告第一季再賺進一個資本額！單季營收720.66億元、年增6.06％，稅後純益58.85億元、年增16.23％，每股稅後純益（EPS）10.56元，續創歷年同期新高。
對於首季獲利續創同期新高，和泰車說明，主要受惠TOYOTA車系Yaris Cross等車款銷售表現熱絡，續推升獲利表現；另外在金融資產部份，包含所持之有TOYOTA股票的評價利益，也是同步挹注今年首季獲利的主因之一。
其他轉投資方面，和泰車指出，國瑞因Yaris Cross、TownAce銷售良好帶動製造台數成長，今年第一季營收及獲利亦持續成長；和泰產險則受惠於投資收益增加、和泰興業因處份資產認列利益，以及車美仕因國內外車用品需求增加皆帶來獲利成長。
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