由數位發展部主導的《電子簽章法》修正案日前於立法院三讀通過，讓電子簽章與數位簽章關係明確化，為數位經濟再創新里程碑。

中華電信網路門市於108年7月提供「行動宅配」服務導入「數位簽章」機制，提供客戶線上簽署電子合約即可在中華電信網路門市申辦業務並宅配到府。客戶簽署的電子合約會以電子郵件寄發給申請人留存，享有數位無紙化的便捷服務。

中華電信網路門市數位簽章，整合了身分驗證服務（SmartID）、快意簽數位文件簽署服務及DRM數位文件保存系統，為使用者打造完善的數位簽章機制，並提供自然人憑證、晶片金融卡、行動自然人憑證及工商憑證四種數位簽署方式。

數位簽章的核心服務SmartID和快意簽均源自於中華電信的「通用憑證管理中心（Public CA）」。中華電信作為台灣首家本土憑證機構，同時也是國內第一家自主開發憑證服務的單位，具有豐富的技術實力和完善的資安管理體系，亦是取得政府許可之簽發憑證機構。《電子簽章法》修正案的通過將為數位簽章的推廣與應用打下更加穩固的基礎。