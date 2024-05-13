韓聯社報導，趙兌烈表示，韓中應管控好分歧，不能讓分歧上升為衝突，繼續保持良好合作勢頭。他指出，韓方並不認為對外關係是「你輸我贏」的零和博弈，也不會朝這一方向發展。這意味著，即便韓國加強韓美關係，也不會疏忽韓中關係。

趙兌烈強調，此次中國之行並非單純出於「訪問」目的，希望借此機會解開兩國之間錯綜複雜的線團，為推動韓中關係取得全新發展邁出第一步。他指出，關鍵在於儘可能減少制約兩國關係發展的地緣政治因素，管控分歧，聚焦合作，並紮紮實實地推動兩國合作取得豐碩成果。

趙兌烈表示，當前北韓接二連三發起挑釁、各種地緣政治衝突頻現、全球供應鏈不穩定性加劇等，兩國正面臨各種區域和全球性挑戰。不僅是發展雙邊關係，兩國也應攜手應對突出挑戰。他還指出，為促進兩國民眾相互理解，雙方需要換位思考，求同存異，擴大共識。

王毅指出，要堅持推動中韓關係健康穩定發展。他表示，中韓建交和雙邊關係健康穩定發展順應時代潮流，符合兩國人民根本利益。（最近）中韓關係面臨的波折和考驗明顯增多。這不符合兩國共同利益，是我們不願意看到的。

王毅表示，中方願和韓方一道加強交往溝通，堅守建交初心，堅持睦鄰友好，照顧彼此重大關切，排除外部干擾，攜手推動中韓關係持續健康穩定發展。

趙兌烈應王毅邀請，於13日至14日訪中。這是韓國外長自2017年後時隔6年半再次訪問北京。