31歲男星沈建宏先前遭網紅女友Bella指控是劈腿慣犯，還會「叫外送茶」，沈建宏則是跳出來反控女友做八大、有一堆砲友，之後在女方道歉刪文後，雙方似乎依舊攻防不斷，今（13）日Bella再次在Threads發文透露無奈心境，喊話希望家人、朋友不要再被騷擾。

Bella在Threads意有所指表示：「真的不要再騷擾我跟我家人、朋友囉」，並附上一個笑臉貼圖，疑似是再向舊愛喊話。由於日前她和舊愛沈建宏，因為感情問題在網路上互相開撕。好比日前Bella在曬出自拍照，開心分享：「昨天拿到的金運真的很猛，今天直接一堆投資項目出現，等等可以吃好料了」，沒想到，沈建宏卻在第一時間，留言反問：「犯法的項目？」，加上先前沈建宏曾表示還有更嚴重的事沒說出來，令外界認為還有未爆彈沒爆。

Bella和沈建宏現在交惡狀態似乎可以從她貼文看出端倪，9日她發文控訴：「今天你才來我家拿走你剩下的東西，甚至又跟我媽問了我的近況，跟我家人噓寒問暖一番再背地裡弄我？你都不會不好意思？沒想到你為了要操作媒體，可以那麼鬧」，她也澄清沈建宏指控的「做八大」，事實上是開酒吧，而且她都正大光明放在IG，並沒有避諱，她表示：「每個客人都知道你是我男友，你也都常常出現在我店裡」，強調是交往之前就知道的事，對方卻拿出來講，讓她覺得「很瞎」。