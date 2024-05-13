被譽為「最強外掛」的南韓啦啦隊女神安芝儇，擁有甜美臉蛋和完美身材，自來台加盟台鋼啦啦隊「WING STARS」後人氣飆漲。今（13日）震撼宣布已經搬到高雄，令大批粉絲相當驚喜。

安芝儇透過臉書公開喜訊，透露目前已經搬至高雄居住：「從去年11月開始一直來來回回台灣與韓國，身體上的疲勞都還可以忍受，但是每次為了趕回韓國而沒辦法體驗更多台灣的生活讓我感到很遺憾」。

她興奮表示，希望大家可以留言推薦在地好吃的、好玩的：「最近我終於搬到高雄了，希望之後有機會可以更深度的體驗台灣，也希望我的中文可以越來越好，我想要跟粉絲對話，我想要跟Wing Stars一起出去玩」，並向大批粉絲喊話：「之後我的班表也會變多，大家要記得多多進場為Wing Stars還有台鋼雄鷹加油喔」。

貼文立刻吸引大批網友留言：「好想跟小安在高雄巧遇」、「歡迎來到高雄」、「交個台灣男友，中文會進步神速的」、「期待遇到野生芝儇」、「小安真有心」。