賴政府重大人事案已陸續公布，外界認為獨派手中同時掌握軍警與海巡等國安人事。學者施正鋒認為，年底之前，美國與中國大陸是共管台灣；另外，蔡英文的人扮黑臉，還有監軍加上AIT，三道金牌夾著賴清德，他也不敢講什麼話。施正鋒直言，「我的判斷」，賴清德應該對中國大陸是想要有所突破！

賴政府重大人事案已陸續公布，準總統賴清德曾自稱是務實的台獨工作者，國安人事包括吳釗燮出任國安會秘書長，顧立雄接國防部長、劉世芳出任可掌握警政署人事的內政部長，海委會主委管碧玲掌管海巡署，均為獨派。獨派手中同時掌握軍警與海巡，是史上第一次。

學者施正鋒13日在中視《庶民大頭家》指出，從國際層級來看，至少到年底之前，美國與中國大陸是共管台灣，是沒有問題，稍安勿躁。

施正鋒披露，劉世芳不能算國安，坦白講是新潮流綁樁大會。而那些人都是蔡英文的人，就讓蔡英文的人去扮黑臉或是剎車，擺在那邊。然後樓上樓下還有監軍在那邊，加上AIT，三道金牌夾著他，他也不敢講什麼話。

個人部分，施正鋒直言，賴清德講過親中愛台，蔡英文的抗中保台，面對國民黨和民眾黨，賴清德必須往中間靠。「我的判斷」，施正鋒說，賴清德應該對中國大陸是想要有所突破！但是有蔡英文的力量、又有美國的力量，應該不太會玩抗中保台。

施正鋒推測，更何況賴清德選上了，通常是內政做不好，才會去玩外交。就好像九合一選不好，蔡英文就玩抗中保台樂此不疲。