一架美軍F-15戰機剛剛完成中東地區的任務，在空中加油時，這戰機的特別塗裝，以及飛行員的私人物品讓大家相信，他應該是個很酷的人。

任務與目的(task and purpose)報導，戰機飛行員是很酷的工作，尤其是在電影《捍衛戰士》(TopGun)上映後，帥氣的飛行員還有酷到不行的呼號，比如「冰人」(Icem)、「獨行俠」(Maverick)，但在現實中這並不能保證。不管怎樣，一名呼號為「」(Mullet)的F-15飛行員引發話題，雖然不知道他長什麼模樣，但是他的機身彩繪很有意思，座艙物品也很有趣。

空中加油機拍攝這架F-15，這名飛行員比了一個特別的手勢，而儀表旁邊的私人物品，還有一盒尼古丁口含片ZYN。(圖/X)

這位「鯔魚頭」在他的 F-15E戰機儀表板旁，放了一盒Zyn，這令愛用者會心一笑。Zyn 是一種是尼古丁的口含片，可以視為香菸的替代品。顯然鯔魚頭在飛行時會拿它來提神，無意之間成了該產品的代言人。

另外，這架 F-15E 打擊鷹戰機還有相當不錯的彩繪，主題一個戴著墨鏡、留著鯔魚頭和小鬍子的酷哥，他後面有一隻嚎叫的黑豹，以及一隻長著鯔魚的雄鷹，他們一起看著夕陽。另外繪著四枚炸彈，這代表他的任務紀錄。

guys the pilot with zyn on the dash is callsign “mullet” and his f-15 Strike Eagle has an eagle with a mullet painted on it https://t.co/uoEYM1xxSE pic.twitter.com/Dqy4WQmr3h — Kane 謝凱堯 (@kane) May 9, 2024

這名飛行員和他的 F-15E，屬於美國空軍第494遠征戰鬥機中隊，該中隊最近在參加美國在中東的行動。 4月13 日至14 日，該中隊與第335 戰鬥機中隊，擊落了總共80多架往以色列發射的伊朗無人機。

照片是一架空中加油機的機組人員，在加油過程中拍攝的，顯然他也覺得這架戰機很有趣 。《任務與目的》頗好奇這名飛行員的姓名，但截至發稿時尚未收到回應。