2017年全球生育率（女性終身平均生育孩子的數量）為2.5，聯合國當時推估，到2020年代晚期生育率將降至2.4，但2021年時已降至2.3，接近人口學家認定的「全球人口替代率」2.2（換言之，一對夫妻平均要生育2.2個孩子，才能達到人口穩定成長）。

聯合國尚未公布2022與2023年預估生育率，但美國賓州大學專精於人口問題的經濟學家斐迪南·維拉維德（Jesus Fernandez-Villaverde）推估，各國回報的出生數通常比聯合國預測少了10～20％。他表示：「人口寒冬將到來。」

維拉維德預估，2023年全球生育率已降至2.1～2.2之間，這將是人類史上首次生育率低於全球人口替代率。

德州大學奧斯汀分校人口經濟學家斯皮爾斯（Dean Spears）表示：「從數據無法知道生育率何時或是否降至替代率以下，但我們有充分證據確信，距離交叉點已經不遠了。」