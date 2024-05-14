台灣運彩總經理林博泰（左）上時來運轉節目，與主持人尉遲佩玉談運彩眉角。（林勝發攝）

第三屆運彩新增的投注標的先前跟大家介紹過橄欖球、五人制足球、沙灘排球、手球以及壁球等，今天再來跟大家介紹另一個新增的投注標的，那就是跟棒球有點類似，起源於英格蘭的板球(Cricket)，希望大家會喜歡。

板球是一項由2隊各11人進行比賽的團隊運動，盛行於大英國協的國家，包括英國、澳洲、紐西蘭、印度…等。球員的組成防守方有投球手、守門手及9位守備員，進攻方有11位擊球手；進攻方每次須派2位擊球手上場，1位負責擊球，1位負責跑壘，只要擊球手未出局，就可繼續打擊，如果擊球手出局，則由場下尚未出賽的球員依排定的順序遞補上場，直到10人出局或達到規定的投手投球數，則完成該回合的進攻，比賽通常採2回合；防守時投球手1人、守門手1人固定位置，另其他9人視守備戰術可彈性調整位置；投球手投球時可進行助跑，出手時必須手臂打直且腳在規定的區域內，將球先擊中地面再反彈至擊球手的擊球區才算有效的投球；投球手投出6個好球後(即一輪)須更換投手，同一個投球手不能連續投兩輪，但可以間隔投；出局的方式有投殺(投球擊中三柱門)、接殺、擊殺、截殺及腿截球；計分方式為擊球手擊中球且跑到球道的另一端，同時另一端的跑壘員跑到擊球手的那端，2人均以球拍或身體在擊球線後碰地，算得1分，如果擊球夠遠可在球道上跑數個來回，可以得到2分或更高分，球界內著地後彈出場外為4分打，球直接飛出場外為6分打、廢球得1分(投球手肘部彎曲或腳未在規定的區域內)、歪球得1分(投球手投出的球未在擊球手能夠觸及的範圍內)；比賽結果由得分較高者獲勝。

運彩今年預計提供投注的板球比賽有5-7月的「活力爆破T20板球聯賽」以及6月舉辦的「T20板球世界盃」(T20代表每局投球的輪數以20為上限，20輪結束後兩隊進行攻守交換)，比賽精彩萬分，運彩將提供不讓分玩法(就是猜輸贏)，希望喜歡板球的朋友們可以一起來「買運彩 看比賽 更精彩」。