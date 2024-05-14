鄭姓房東將房子出租，由何女承租並帶弟弟及兒子入住，不料，弟弟卻在屋內輕生亡，導致變成凶宅，何女提前終止租約，房東也予以同意。但後來該屋出售以760萬元成交，相較同路段出售價940萬元，減損180萬元，房東因而向法院請求何女損害賠償及清潔費等共183萬3153元。

法院審理，房東主張，何女在租賃期間，允許弟弟居住，但弟弟卻在2022年輕生死亡，導致該房地成為凶宅，他出售房屋後，受有交易價格減損180萬元。法官認，何女弟弟輕生之行為，屬故意以背於善良風俗之方法損害房東，導致房地價值貶損，構成民法第184 條第1項後段之侵權行為。

法官考量，民法第432條、第433條分別定有明文，承租人應以善良管理人之注意，保管租賃物，租賃物有生產力者，並應保持其生產力；承租人違反前項義務，致租賃物毀損、滅失者，負損害賠償責任。

但依約定之方法或依物之性質而定之方法為使用、收益，致有變更或毀損者，不在此限，以及承租人之同居人或因承租人，允許為租賃物之使用、收益之第三人應負責之事由，致租賃物毀損、滅失者，承租人負損害賠償責任。

法官審酌，何女承租後允許弟弟一同居住卻輕生亡，讓房東受有交易價格減損180萬元損害之事實，何女自應代負損害賠償責任。

而何女積欠2個月租金共33000元，經以押金32000元扣抵後，雖已無積欠租金未付，但何女未盡保管義務，導致屋內凌亂不堪，加上弟弟死亡後，承諾清潔整理，並搬遷傢倶以回復原狀，但何女並未履行，房東只好委請他人處理，共支出清潔及搬遷費15500元，加上未繳納電費1153元及提前解約的違約金16500元

法官日前依法判決，房東得請求何女賠償共183萬3153元。可上訴。

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