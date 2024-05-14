鄭姓女子的父母在1984年協議離婚，但在此之前她完全沒見過母親，有記憶以來，全由祖母及父親扶養照顧到成年，無論畢業典禮、結婚等人生重要階段，母親從未參加，離婚後雙方更是數十年來沒聯繫，母女親情已不存在，直到社會局社工找她，這才有了母親的消息，因而向法院訴請免除或減輕扶養義務。

法院審理，法官認，鄭女父母在1984年1月27日離婚，離婚時約定未成年的她權利義務之行使及負擔，均由父親單獨任之。母親因罹患重度精神疾病，目前入住康復之家，且在法院調查時到庭，雖意識清醒但無法針對問題回答，甚至稱她的名字為：「蕭XX」。

法官調閱鄭女母親名下財產及稅務資料，僅有1輛1991年出廠的老舊汽車，此外並無其他財產。2022年也無所得，勘認有不能維持生活之情事，而有受扶養之必要；鄭女已成年，依民法第1114條第1款及第1117條規定，鄭女負扶養之義務。

法官考量，鄭女的嬸婆到庭作證指稱，只有在生小孩的時候看過鄭母一次。鄭女出生後就跟阿嬤、爸爸同住，鄭女母親則是沒有，鄭女住到出嫁搬離，但鄭母卻無到場參加婚禮。

法官審酌，鄭母在她成年之前，負有保護教養及扶養義務，但從出生後就沒有盡照顧之責，均由鄭父及祖母撫育，父母離婚當時鄭女仍年幼，縱然未擔任監護人或親權人），也至少要探望或按期給付扶養費，藉以維繫親情。

鄭母長期缺席使得她難以感受具體之關懷、照顧，雙方縱然血緣上是至親，但少有互動，早已形同陌路。日前依法判決，免除鄭女之扶養義務，於法尚無不合，應予准許。