婦人小萱與男子阿國（均化名）在1988年結婚，婚後育有2名孩子，初期雙方相處尚可，但2002年小萱因故搬回娘家居住，阿國則在外租屋，不料，2003年阿國卻與施女不倫戀，竟決意離棄家庭，不再與小萱往來、聯繫，甚至後來公公過世時，施女的名字列為「孝媳」，小萱不滿遭惡意遺棄，憤而訴請離婚。

法院審理，小萱主張，阿國突然毫無音訊，她經過多方查找，甚至報案請求查詢失蹤人口，阿國都仍不予理會，拒不返家與她共同生活。她迫於無奈，且難以負荷單獨扶養子女的經濟重擔，只能一面尋求與阿國聯繫的管道，一面遷移到彰化就業，藉以維持家庭開支。

小萱表示，阿國無故離家後，她雖偶爾經子女、公婆而與阿國有間接聯繫，但自2007年迄今，她即因阿國未再返家、不與子女交流，因而無管道可與阿國聯絡，甚至於連他是否還活著都不知道。

更讓她難受的是公公在2015年離世時，阿國竟在訃聞將施女列為「孝媳」，顯見他們已以「夫妻」關係自居。阿國與施女發展不倫婚外情，不顧她對於丈夫支持關懷之情感需要，以及孩子們對於父親之陪伴與家庭完整之期待，逕自離家與施女共居生活。

法官認，雙方均無相互扶持，共同建立和諧家庭之意願，彼此間誠摰互信之感情基礎亦不存在，確有難以維持婚姻之重大事由存在。日前依法宣判，小萱依據民法第1052條第2項規定，請求判決准予雙方離婚，為有理由，應予准許。