台北市一名張姓女子，對父親印象僅有對母親毆打、辱罵，父親在1977年與母親離婚，之後就離家不知去向，當時她年僅4歲，之後父親未曾扶養或探視過她，直到2022年3月份接獲社會局通知，才知道父親有照顧需求，因為她是法定扶養義務人，她不滿父親在他年幼時，未善盡照顧扶養之責，因而聲請免除對相父親得扶養義務。

法院審理，張女的表姊出庭作證指稱，她在小學4、5年級時，有時候會去張女家住1、2天，她我從來沒有看過張父，她的父親跟張母說，張婦是一個完全不顧家的人，所以她從來沒有看過張父。

張女表姊表示，大概從幼稚園開始，就沒有看過張女的父親，都是由張女母親從事美髮工作，扶養長女姊妹長大。

法官審酌，張父在張女在4歲時離婚，之後即未曾探視或扶養，而人類幼年為亟需父母照看之時期，如未予適當照顧、教養，恐難順利長大成人，張父卻無端缺席，無正當理由未盡扶養義務之情節確屬重大。

法官認，如強令張女負擔張父的扶養義務，明顯有失公平。日前依法宣判，依民法第1118條之1規定，請求免除其對相對人之扶養義務，核無不合，應予准許。

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