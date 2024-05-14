「護國神山」台積電是不少理工科人才想擠進的知名公司，許多台積電員工也以自家企業為傲，一名網友在Dcard發文，直指表弟就連吃飯都要掛「台積電識別證」，貼文引發網友熱議。

原PO發文表示，他日前與親戚聚餐吃飯，在台積電工作的表弟現身時還帶著識別證，阿姨見狀笑說，「你看我兒子，工作太累了，識別證都沒拿下來」，還刻意把識別證拉到大家面前秀一下。

阿姨接著問原PO在哪裡工作，他透露自己在群創當工程師，對方卻說，「很好阿，做到老做到退休，像我兒子工作壓力大，我都叫他做十年就退休了，反正做十年就是別人賺好幾十年，好好休息一下。」表弟則酸說，「群創沒什麼技術應該很輕鬆。」

表弟接著又說，「可是群創應該沒這麼多錢吧？」、「沒差啦，CP值還是比我們高，應該很爽，我們就是只剩下錢而已。」一番酸言酸語讓原PO感到非常傻眼。

其他網友紛紛表示，「我本身就是台積人，在外面都不敢講...就是工作而已，到底在炫耀什麼，明明一樣跟大家都是社畜」、「跟台積工作的朋友聊天，沒有一個以身為台積人自豪，每個都是無奈跟憔悴」、「跟我姑姑一模一樣，整天在炫耀他兒子在台積電工作」、「真正可以在台積電領高薪的人，大部分都不會特別強調」。