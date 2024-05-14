「2024臺北春季程式設計節-城市儀表板大黑客松」由臺北市政府資訊局主辦，吸引了來自全國各地超過200位黑客好手聚集在劍潭青年活動中心。在連續近30小時的現場Coding競技中，參賽者們兢兢業業，不眠不休地奮戰，經過激烈角逐，比賽於5月12日進入了決賽階段。

超過200位黑客好手聚集在2024臺北程式設計節春季競賽-城市儀表板大黑客松。圖/主辦單位

這場競賽是「2024臺北程式設計節」的首場競賽，於5月11日至12日正式展開，參賽者們的任務是針對臺北城市儀表板進行開發設計，他們充分發揮創意和專業技能，力求呈現出最佳的作品。最終，由(´ཀ`」 ∠)團隊脫穎而出，榮獲了冠軍，並獲得了價值30萬元的獎金。

為持續推動臺北市成為服務型政府，並達到開放透明及科技普惠等目標，本競賽特別以政府機關首個開放原始碼(Open Source，或稱開源)的城市資料視覺化平台「臺北城市儀表板」為題，廣邀各路高手全力支持開放原始碼。

臺北市政府資訊局長趙式隆。圖/主辦單位

臺北市政府資訊局長趙式隆表示，大家可以群策群力來在儀表表上運用機制，讓民眾可以運用儀表板的數據，參與進行各項施政決策，同時創造政府與民間的互動性，並藉由比賽透過民間的視角解讀市政問題，讓各隊伍使用開源的架構，開發出更多更強大的功能，盼讓數據驅動生活，使政府的決策可以更貼近市民的需求與想法。

2024臺北程式設計節首場春季競賽評審團。圖/主辦單位

本次競賽主題分別為消防局的「EOC儀表板」，是以整合災害應變資料為開發方向；民政局的「為民服務儀表板」，開發方向以里民服務及戶政業務為主；都市發展局的「防災都市儀表板」，結合各式氣候或地質因素，並探討臺北市防災都市的潛在機會來開發；交通局的「交通安全儀表板」，提供民眾紅綠燈設置、道管中心施工、鄰里改善計畫等，將交通改善的資訊呈列於地圖上；環境保護局的「氣候變遷儀表板」，提供環境與氣候相關的重要資訊，如淨零碳排、氣候變化等。同時北市府公開釋出技術文件與原始碼，讓全民皆能參與開發，讓這場競賽十分有意義。

第一名：(´ཀ`」 ∠) 圖/主辦單位

競賽雖適逢母親節辦理，但依舊吸引不少人參賽，今年共有45個團隊參賽，並選出前三名各1名及佳作4名。此外，獲獎隊伍也獲得與資訊局合作的機會，納入臺北城市儀表板的基礎中，除讓民眾了解市政成果，更落實數位公共服務。