英國一項研究針對汽車內裝進行實測，發現駕駛座椅、安全帶、手煞車、門把手等4處最髒，發現的細菌菌落數比馬桶還多，其中駕駛座最恐怖，菌落數幾乎是馬桶的4倍。

英國《每日郵報》（Daily Mail）報導，英國汽車零件經銷商LKQ Euro Car Parts針對2007年款的Audi A3房車、2011年款的Mini Hatchback、2010年款的Nissan Qashqai跨界休旅車等3種車款內裝進行實測，將微生物培養基快篩浸片放在出風口、音響按鈕等8處達15秒。

這些浸片含有能培養細菌生長的瓊脂，團隊接著將浸片置於攝氏30度高溫下長達一周，讓細菌生長，一周後，8個浸片裡有6個浸片的細菌數量比一個髒馬桶還要多。

Could you be getting ill from your... CAR? Stomach-churning photos reveal how dirty your vehicle can be - and the area that's dirtier than a toilet seat! https://t.co/fSzqu6Zm4P — 𝓒𝓸𝓷𝓼𝓮𝓻𝓿𝓪𝓽𝓲𝓿𝓮𝓓𝓲𝓿𝓪™ (@1776Diva) May 7, 2024

實測結果顯示，駕駛座的浸片一共培養出107個細菌菌落，平均一個髒馬桶座墊會發現30個細菌菌落，換句話說，駕駛座的細菌菌落數是馬桶的將近4倍。

另外安全帶發現了47個菌落，手煞車及門把手分別發現41個菌落，變速器握把發現35個菌落。

令人意外的是，這8處中，方向盤反而是最乾淨的。

不過這項實測並未說明這些轎車是否為二手車、前一次清理是何時，以及是否有小孩、動物搭乘過。

過去研究顯示，駕駛平均每3個月才會清潔一次愛車。