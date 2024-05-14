泡麵是一種很方便的速食料理，懶得出門，廚房又不想開火時，這無非是填飽肚子最好的選擇，而有一名網友，他表示在宿舍晚上跟室友都不想出門買飯，兩人決定用泡麵解決一餐，但是沒想到對方卻將碗裝泡麵裝在另外準備的碗，才要泡來吃，讓他頭上充滿了問號。

當時網友向室友詢問：「你幹嘛多拿一個碗泡，用紙碗不就好了」，沒想到對方回應：「用自己的碗吃比較有fu啊」，網友：「笑死，吃個泡麵還要有feel，這樣要多洗一個碗ㄟ」，結果對方最終的回應居然：「沒差啊就洗，我在家也都用碗泡，這樣才有儀式感」。

網友在網路《Dcard》提出疑問，到底吃泡麵要不要再用另外的碗來吃，他個人覺得方便就好，還要洗碗就很麻煩，沒想到網友們看到此篇文章，雙方面都有擁護者出現留言：「肯定是直接杯麵啊 才有吃泡麵的感覺~」、「不想洗碗就不換」、「為了吃起起來比較美味願意多洗一個碗」、「歪樓！大補帖好吃嗎?」、「我喜歡吃的麵都沒有碗？」、「換碗可以一次泡兩碗」、「我都換碗還會切蔥花+蛋」、「吃飽就沒力氣洗碗了」。