台南1名父親竟在女兒14歲未滿18歲時，竟在房間內不顧女兒言語拒絕及肢體推拒、掙扎，對她強制性交得逞，女兒透過朋友揭發此事，台南地院依成年人故意對少年犯強制性交罪，處有期徒刑4年6月。可上訴。

判決指出，台南這名父親於某天下午2時許，在其與女兒當時共同居住之臺南住處房間內，明知女兒當時係14歲未滿18歲之少女，竟基於強制性交之犯意，不顧女兒言語拒絕及肢體推拒、掙扎，抱緊女兒、並以身體壓制，違反女兒之意願，親吻嘴巴、脖子、肩膀及撫摸胸部、觸碰陰唇，並以手指、陰莖插入女兒陰道，及將陰莖插入口腔，以上開方式對女兒強制性交得逞。女兒不甘受害，旋向友人求助後報警處理，始悉上情。

女兒偵訊時結證稱，被告問我「有沒有喜歡過我」、「不是親情、是愛情」，我說「沒有」，…被告問我「可不可以插進來」，我說「不要」，…被告在射精之前曾經中止過性行為，問我有沒有愛過他、剛剛的過程有沒有不舒服，我說有，被告說是不是因為他的身分是父親，我說對，他就說亂倫在很多國家是合法的，因為他們覺得愛是無限的，…被告說看到我這樣他又硬了，並問我要不要再來一次，我說不要並且想衝出房間，他又把我拉回去，將陰莖直接插入我的陰道，…這次被告就有射精，射在我的肚子上，被告有拿衛生紙擦拭後丟在房間某處。過程中，我有尖叫很大聲，但弟弟在客廳戴著耳罩式耳機在玩遊戲，所以沒反應。

法官審酌，被告身為A女親生父親，本應善盡妥善照顧之責，竟未嚴守人倫分際，為一己私慾，違反A女意願之手段對A女為強制性交犯行，對A女之身體自主權毫不尊重，造成A女身心受創，並留下難以磨滅之陰影；又被告迄今仍矢口否認犯行，犯後態度難見悔意，依成年人故意對少年犯強制性交罪，處有期徒刑4年6月。可上訴。

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