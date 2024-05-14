總統蔡英文將於本月20日卸任，結束8年總統任期，針對蔡英文執政總體評價，中華亞太菁英交流協會13日公布最新「蔡英文總統執政八年總體檢」民調，民調結果顯示，有58.0％的民眾滿意、35.8％不滿意、6.2％無意見，但值得注意的是，在蔡英文和前總統馬英九的滿意度比較下，有60.3%較滿意蔡英文表現、29.0%較滿意馬英九表現、10.6%無意見。

根據中華亞太菁英交流協會13日公布最新「蔡英文總統執政八年總體檢」民調，有58.0％滿意、35.8％不滿意、6.2％無意見；而「蔡英文總統和前一任的馬英九總統相比，請問您比較滿意誰的表現？」則有60.3%較滿意蔡英文表現、29.0%較滿意馬英九表現、10.6%無意見，蔡英文與馬英九兩人相差31.3個百分點。

該份民調更指出，蔡英文8年執政下來「維護主權」的滿意度高達六成六，是個項目中最高的，再來國防、外交、經濟的滿意度都在五成五以上，兩岸政策的滿意度雖然略低，仍有52.5％以上。同時蔡英文對內政策改革部分，其在任內推動的「年金改革」獲得63％民眾的支持。

本次民調訪問係於2024年5月8日至5月9日進行訪問。此次成功訪問1013位全國22縣市年滿20歲以上的民眾，在95%信心水準下抽樣誤差正負3.1%。本次調查方法係以市話與手機進行訪問，加權方法則是依內政部戶政司人口資料庫公佈之台灣地區最新人口統計資料，針對戶籍地行政區、性別、年齡採用多重反覆加權(Raking)處理。