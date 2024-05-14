微博上流傳一段，大陸警方掃黃現場的影片，但影片內容讓網友相當無語，因為現場內有兩人，當警察詢問是男是女時，女裝大佬回答是男的，左邊的嫖客當場傻眼，警察廳到回答也當場傻住，隨後女裝大佬就開始卸下偽裝，讓在場的人都無語了。

這段1分20秒的影片，標題打著「究竟是什麼樣的掃黃現場，把員警都整無語了。 網友：誰看誰沉默」，在確定身分後，女裝大佬開始在現場卸妝，身材也慢慢開始恢復男性特徵，最後還把假髮摘下，這讓旁邊花錢的嫖客已經哭笑不得了。警察還問嫖客，他是個男的，你還找他搞這個，嫖客只點點頭「沒注意到！」。

影片後面有警方訊問畫面，這名女裝大佬白天都是男生打扮，到了夜晚就會覺得心裡悶得慌，壓力好大，因為性向問題喜歡男人，才會男扮女裝，到街上找男人，警方無語地說：「有病就去醫院治啊」。

而網友看到這段流出的影片，無語的留言表示：「驚嘆這衣服這麼顯瘦啊」、「看視頻都沒笑，看你這個評論憋不住了」、「一開始沒發現是男的」、「人生比戲更炸裂」、「應該有陰影了吧」、「這不純純詐騙嗎」、「這男的也是饑渴的不行了。」、「便宜沒好貨」。