桃園某高中日前發生霸凌事件，有一位女學生在教室內遭另個女同學翻桌叫囂、打巴掌，甚至持剪刀亂剪頭髮，霸凌影片曝光後引爆輿論撻伐。國民黨台北市議員李柏毅指出，這是為什麼很多家長寧願把孩子送到私校，比較安全。最重要的是，教導孩子受到霸凌時一定要勇敢講出來。

桃園某高中日前發生有女學生在教室內對另一名女同學呼巴掌、持剪刀亂剪頭髮，施暴者還要求對方道歉，完全不顧對方尖叫反抗、哭喊求饒。影片曝光引爆輿論炸鍋，很多網友看了氣憤表示：「很明顯的已構成刑事案件，該讓刑事犯者受到該有的懲處！」

「現在在校園霸凌事件愈來愈嚴重的情況之下，我們的另外一個（業務）、陳情案也變多了，就是希望他的孩子能夠去讀私立學校！！」李柏毅13日在《國民大會》節目表示，他們不想去讀公立學校，因為他們覺得私立學校管得比較嚴格！他的孩子會比較安全。「毒的安全、上學安全、不要被霸凌，成績好不好？他們已經覺得：先再說了！對。他們覺得這個太危險了，電視新聞隨便看嘛。」

李柏毅指出，包括很多影劇都看得到，孩子到學校去，可能會受到很多不公平的對待？而且很多孩子還不敢講，造成最後的結果愈來愈難收拾。尤其這個桃園女高中生的事情，她是不管女同學的尖叫、哭喊，向她呼巴掌、持剪刀剪頭髮，老實講，這已經超過一般霸凌事件了，這已經是明顯的強制、恐嚇、傷害跟公然侮辱罪！「而且這件事情發生，大家有沒有發現到，整個過程當中，幾乎沒有人出來制止！」

「同學都冷漠、冷淡地看待這個事情發生！這也是為什麼很多家長寧肯把孩子丟到私校去好了，他認為私校的控制力、教導力是比較強的。」李柏毅強調，這除了相關單位要制定明確的校園安全指引政策之外，有一個很重要，鼓勵孩子能夠勇敢求助！這很重要，要教導孩子，當你受到了委屈、受到了欺凌，你真的要勇敢講出來，千萬不要默不吭聲自己默默承受。因為如果選擇默默承受，常常最後造成的結果會愈來愈嚴重！

★《中時新聞網》關心您，尊重身體自主權！請撥打113、110。

★《中時新聞網》關心您，勇於求助，遠離霸凌！檢舉網路霸凌iWIN熱線：02-2577-5118、教育部反霸凌投訴專線: 1953。