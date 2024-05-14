準總統賴清德將於520就職，六都首長中僅國民黨籍台中市長盧秀燕和民進黨籍台南市長黃偉哲確定出席典禮，其餘四人都確定缺席，引發熱議。前立委郭正亮強調，綠委黨團總召柯建銘跟綠營側翼都瘋狂在霸凌藍營，還要求藍營大咖出席520，政治上真的很難。但賴如果真的覺得對行政部門窒礙難行，這是可以談的，如果他願意伸手。如果是新任閣揆卓榮泰可能就會來協商、來拜訪韓國瑜，找來三黨總召，氛圍會不太一樣。

「賴清德不只對網路霸凌的現象要講話，他對立院黨團也要講話啊！」郭正亮13日在《大新聞大爆卦》節目直酸，「你那個柯建銘還走不出自己的心病啊，總要送他去治療吧？」到現在權力失落感那麼重（主持人馬千惠：一直發臉書PO長文），已經在立法院16連敗、表決都輸；然後因為你家住在隔壁，就整天（甲級）動員人家來？「那中南部的幹都幹死了！然後你住在青島東路4號，隨便走來投票？人家中南部的來很累耶！」

郭正亮指出，民進黨相信很多人也會覺得：又不是什麼重大議題，你到底一天到晚發甲動幹什麼？可是這個是民進黨自己黨團的問題。但是有一些議題，比如說國民黨這會期提的一些重大的，有關國會改革的議題，賴清德如果真的覺得對行政部門窒礙難行，這個是可以談的，「如果你願意伸手啦！」因為陳建仁就是一副退休的樣子，這個如果是卓榮泰，可能就會來協商。

「我講白了啦，以我對卓榮泰的了解，那卓榮泰可能就會來拜訪...韓國瑜嘛！然後希望大家好好談一談。」郭正亮強調，也許兩黨、三黨的黨團總召都找來，大家好好談一談？那那個氛圍就會不太一樣，「就是行政部門要講話啦！」

郭正亮表示，你不能現在青黃不接，但你520之後才就職，就說我520之後才會啟動協商？然後說：你先來出席我的就職典禮吧！那個現實面就會出來了：你都已經被柯建銘踩到地上了、網路霸凌都已經霸凌到地上了，然後你520去出席就職典禮？「這個政治上真的很難啦！」