周一（13日）美股開盤延續上周漲勢，道瓊工業指數一度大漲逾百點，但由於本周將有4月生產者物價指數（PPI）與消費者物價指數（CPI）出爐，市場觀望氣氛濃厚，靜待相關通膨數據公布，以進一步判斷美國聯準會（Fed）的貨幣政策前景。早盤3大指數漲幅收斂，道瓊工業指數由紅翻黑。

截至台北時間13日晚間11點40分，道瓊工業指數下跌12.32點（或0.03%），暫報39500.52點；那斯達克指數上漲36.36點（或0.22%），暫報16377.23點；標普500指數下跌1.16點（或0.02%），暫報5221.52點；費城半導體指數上漲27.02點（或0.56%），暫報4835.05點。

5大科技巨頭當中僅蘋果走強，上漲1.69%，谷歌母公司Alphabet跌1.48%，微軟跌0.11%，亞馬遜跌0.98%，臉書母公司Meta大跌2.13%。半導體類股普遍上揚，輝達小漲0.39%，超微小漲0.12%，台積電ADR逆勢走跌1.51%，聯電ADR小漲0.19%。

上周公布的數據顯示，在通膨居高不下的情況下，美國經濟動能正在放緩，這對Fed的政策前景構成了挑戰。