綠營在立法院陷入16連敗，新政府在準總統賴清德520就任前便面臨僵局。前立委郭正亮強調，賴要證明他有能力解決跟國民黨的這個僵局，人家才會相信他有能力去解決更難的兩岸僵局，因為美國也在觀察他的本事；但新任的國安會秘書長起用的是外交部長吳釗燮，副秘書長則可能由前太陽花學運領袖林飛帆出任，會不會造成賴的情報決策判斷不完整，這兩件事情是有關連的，如果處理不好立院僵局，結果就是台灣完蛋。

「到時候你提供給賴清德的情報，會不會通通都只有美國情報？人家當然會這樣理解！」郭正亮13日在《大新聞大爆卦》節目質疑，或者是歐洲最反中的情報，日本、韓國最反中的情報，然後讓賴清德以為世界就是這樣？這樣不是很糟嗎？那如果你再用林飛帆這種人，林飛帆搞不好黨派意識很強烈？搞不好報上去都是對國民黨很不利的？」

郭正亮指出，國安會最重要就是要監聽，你要讓總統有完整、正確的情報，讓他做決策的判斷。「所以我說，這兩個事情，是有關的啦！」一方面是面對這種僵局，要不要釋出善意？國民黨跟共產黨沒理由要信任你賴清德；且立院沒過半、你自己也沒過半，如果沒有處理好這個事情，你以後是很難做的，「那結果就是台灣完蛋嘛！不是嗎？」

「就大家都僵在立法院啊！」郭正亮強調，法案也過不了，很多行政計畫也沒辦法推動，難道你希望這樣嗎？所以說賴清德要做出一個示範，就是國民黨這個僵局，你要證明你有能力解決，人家才會相信你有能力去解決兩岸的僵局。「兩岸那個僵局，比國民黨還要難耶！」

郭正亮直言，「坦白講美國也在看你，看你的本事嘛」。