外交部長吳釗燮與藍委徐巧芯互槓引發討論，外交部10日於Threads上PO出吳釗燮披著寫有「魔法部吵架王、國安會新戰神」彩帶的照片，還註明「面對無理的質疑，林北一定吵到底！」。媒體人黃揚明指出，接地氣其實是大陸用語；粉專「不演了新聞台」則指出，過去曾開嗆「林北」的結果似都不太好。

藍委馬文君13日在立院質詢問外交部次長田中光，「林北」一般的意思是什麼？田中光表示，這是非常接地氣的語言，民間常用這句話，不過他表示，這是就他的解釋，也可能錯，因其台語不好也沒有用過。黃揚明對此直呼，「接地氣」是中國大陸用語，「呼叫支語警察出征外交部！」

名嘴歷史哥李易修則做圖直酸，才自封吵架王，吳釗燮今日未至立院備詢。「魔法部長化身神遁部長！脆上取暖一波閃避備詢？協尋林北...」。

其實自稱「林北」並沒有比較「好命」，如「Linbay好油」（林北諧音）的版主林裕紘，最終惹上官司。不演了新聞台13日也在臉書發文，直言「政壇林北們，幾乎都沒好下場」，並舉例包括2013年，時任立法委員陳其邁嗆時任陸委會主委王郁琦：「哇林爸爸啦！」2018年，角逐高雄市長時被重提，結果落選；2019年，時任高雄市長韓國瑜參選總統，造勢怒嗆黑韓產業鍊「林北等你」，結果落選；2020年，新黨揚言罷免陳柏惟，基進黨反嗆「林北等你」，結果陳柏惟於2021年落選！「2024年，外交部長吳釗燮自封林北，下場？未知。」

網友表示「斷交n國，不用下台，原來這就是底氣啊」、「他們只有一個準則，就是綠能你不能」。