外交部長吳釗燮與藍委徐巧芯互槓引發討論，外交部10日於Threads上PO出吳釗燮披著寫有「魔法部吵架王」彩帶的照片，還註明「面對無理的質疑，林北一定吵到底！」。國民黨立委馬文君13日質詢外交部次長田中光「林北」的意思，田中光稱「非常接地氣」，卻被抓包接地氣三字顯然是大陸用語。相聲、脫口秀喜劇演員黃逸豪對「支語警察」現象打趣稱，一定要精通大陸用語、成高端玩家，才能完美迴避寫出大陸用語。

近年網路出現一些「支語警察」，對網友發文會挑出大陸用語加以糾正，連小學生的家庭聯絡簿都出現老師的相關糾正，討論不斷。田中光所說的「接地氣」，意指在地化、草根、親和、跟群眾打成一片。不少人認為，語言文化本來就有流通性，但親綠人士則對大陸流行語有所排斥。

黃逸豪擅長脫口秀，不時在逗趣段子中夾雜一點政治哏，是他的拿手好戲之一；他本人也常自嘲因政治不正確相關發言被出征，但仍不吝發文評論社會亂象。他13日發文打趣表示「先說，其實這個邏輯有問題，然而我知道寫在這裡看到的人也不會太多：一個人一定要精通支語，才能完美迴避支語。如果你寫了一篇長文，一點支語都沒有，恭喜你成為了『支語高玩』」。高玩即指「高端玩家」，也是標準的大陸用語之一。

網友留言回「語言是會演化的，執著幾十年前的用法根本沒意義」、「想要不交白卷考零分，就必須有考滿分的潛力」。