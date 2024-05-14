上海市工業碳管理公共服務平台13日正式上線，這也是大陸首個工業領域碳管理綜合性服務平台。平台上設置高端裝備類、電子資訊類、消費品類等多種行業核算模型，可為企業提供產品碳核算、碳認證、碳效評價、碳足跡申請等一站式服務。