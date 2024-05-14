上海｜大陸首個工業領域碳管理平台 上線 03:302024/05/14 工商 大陸國際新聞中心 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 上海市工業碳管理公共服務平台13日正式上線，這也是大陸首個工業領域碳管理綜合性服務平台。平台上設置高端裝備類、電子資訊類、消費品類等多種行業核算模型，可為企業提供產品碳核算、碳認證、碳效評價、碳足跡申請等一站式服務。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 廣西｜陸首個大容量鈉離子電池儲能電站 投運 美若與陸衝突恐「損9成戰機」！郭正亮曝美兵推結果 沒想到1點 生態研究諜對諜！陸國安部：「外國教授」藉生態科研名義竊密 #工業 #碳管理 #大陸 #首個 #上線 透過【Google新聞】追蹤中時新聞網 也許您會感興趣 推薦閱讀 「8噸魚屍」塞滿河道！上萬條魚一夜暴斃 離奇死因曝光 22:072024/05/13 兩岸 福建｜霞浦縣迎來海帶收穫季 03:382024/05/13 財經 大陸國寶「請戰」速登熱搜 《歌手》中西對戰炸翻全網 19:312024/05/12 娛樂 外資第一省 江蘇連續8年奪冠原因曝 10:412024/05/12 兩岸 中美機艦南海交手 前空軍副司令：大陸戰略有點改變了 22:182024/05/12 政治 林俊傑演唱會花4500元「連本人都看不到」大陸觀眾暴怒喊退票畫面曝 16:522024/05/12 娛樂 年輕人留不住！陸擬用「AI養老」解決養老產業「青年荒」 11:092024/05/13 兩岸 外交部：中國大陸藉塞匈持續提升對歐洲影響力企圖 12:102024/05/12 政治 陸晶片業多猛？中芯1重要數據「超越聯電」 真相驚呆了 06:002024/05/12 財經 男斷指接回竟長出80條活蛆 肉被吃掉截肢保命 12:172024/05/12 生活 中央協助推動 「台西智慧綠色產業園區」加速前進 16:252024/05/13 生活 陸開放哈爾濱、太原等8城市居民 赴港澳自由行 13:072024/05/11 財經 航海王強勢回歸 陽明、萬海攻占漲停 11:332024/05/13 財經 張庭罕曝87歲母親正面照 她久居大陸「想媽媽時就摸肚臍」 10:012024/05/12 娛樂 創見推出全新工業級CFast記憶卡 滿足長期資料儲存 19:042024/05/13 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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